Grote automerken huren op het Autosalon een half voetbalveld aan expositieruimte, Lease A Bike doet het met nauwelijks zeven vierkante meter. 'We hebben niet veel plaats nodig om ons verhaal te doen.' Het fonkelnieuwe fietsleasebedrijf, dat op 15 januari zijn digitale deuren opent in België, bewijst dat het Autosalon méér is dan een salon voor auto's.

Een fiets leasen, dat konden we toch al? Christophe Petit (country manager Lease A Bike België): 'Wat ons anders dan de anderen maakt, is dat we ons exclusief richten naar de B2B-markt én dat we een uniek digitaal platform hebben ontwikkeld om werknemers zo snel mogelijk aan een fiets te helpen.

'Zodra de werkgever heeft aangeduid welk bedrag hij aan leasefietsen wilt uitgeven, krijgen zijn werknemers een code die toegang geeft tot ons platform. Daar vinden ze een gamma van fietsen waar ze uit kunnen kiezen. Koersfietsen, elektrische fietsen, bakfietsen: we bieden alle mogelijke types aan.

'Lease A Bike heeft overeenkomsten met verschillende merken. In België hebben al 300 dealers zich bij ons aangesloten. Wanneer de fietshandelaar inlogt op ons platform, ziet hij meteen welk budget de werkgever heeft voorzien.'

Anouk Hiensch (business development manager Lease A Bike Nederland): 'De dealers vormen een belangrijke schakel. Niet enkel voor de eigenlijke leasing, maar ook voor het onderhoud van de fietsen, herstellingen of meldingen van schade of diefstal. Via ons platform verloopt dat allemaal heel snel. Er moet geen offerte meer worden opgevraagd. Er rolt meteen een leasecontract uit de computer. Binnen de tien minuten loop je buiten met een fiets. Bij andere leasingbedrijven neemt die procedure al snel enkele weken in beslag.'

Lease A Bike start zijn activiteiten in België op 15 januari. Hiensch: 'In Duitsland hebben we sinds 1995 al 20.000 leasingcontracten voor fietsen afgesloten. Sinds kort zijn we ook actief in Nederland, België is het derde land.' Petit: 'We merken dat fietsleasing in de lift zit, dus we hebben hoge verwachtingen. Tegen het einde van het jaar willen we 3000 fietsen op de weg hebben. Werkgevers geloven in ons omdat ze werkgevers een extralegaal voordeel kunnen bieden zonder hun HR-dienst te belasten met een hoop extra formaliteiten en administratie. Als we ze verlossen van hun zorgen, doen ze sneller mee. Gezond, goedkoop en gemakkelijk in gebruik: daar staan wij voor.'

Bart Vandormael

