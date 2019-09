Nu de vorm van de nieuwe generatie Land Rover Defender bekend is, kondigt de Britse constructeur enkele opmerkelijke samenwerkingsverbanden aan. Liefhebbers van het genre kunnen straks een LEGO Technic versie van de originele Defender 90 onder de kerstboom leggen.

Op het salon van Frankfurt worden niet alleen nieuwe wagens onthuld, Land Rover stelde een schaalmodel voor van de iconische Defender die men thuis kan assembleren. Het gaat om een bouwpakket van LEGO Technic die uit 2.573 afzonderlijke elementen bestaat. Het schaalmodel is erg waarheidsgetrouw opgevat, want het is voorzien van echte koetswerkpanelen en velgen, maar ook de technische aspecten worden niet vergeten. Zo moet de knutselaar eveneens de vierwielaandrijving monteren, net als de drie differentiëlen en de onafhankelijke ophanging. Hoewel het schaalmodel nooit terreinwerk zal moeten doen, voorziet LEGO Technic een werkende lier vooraan op de wagen. Alsof dat niet volstaat bedachten de LEGO Technic-ingenieurs ook een echte versnellingsbak, zodat de autoliefhebber een duidelijk inzicht krijgt in de werking van de transmissie bij de opbouw van deze kit. Deze transmissie met vier versnellingen én een lage gearing is de meest complexe die LEGO Technic tot op heden heeft ontwikkeld. De bouwdoos is de vrucht van een samenwerking tussen Land Rover en LEGO Technic, want beide partners leverden een belangrijke bijdrage om een waarheidsgetrouw schaalmodel te ontwikkelen. Deze compacte Defender 90 van LEGO zal vanaf 1 oktober online worden aangeboden in de webshop (https://shop.landrover.com) van landrover. Dit 'speeltje' betaal je £ 160. (Belga)