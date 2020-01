Jaguar Land Rover pakt op het Autosalon van Brussel in Paleis 6 uit met een vloot van 25 wagens waaronder de nieuwe Defender en de vernieuwde Jaguar F-Type.

De grote blikvanger op de stand van Jaguar Land Rover wordt zonder de twijfel de nieuwe Land Rover Defender. De Defender van de 21e eeuw is trouw gebleven aan zijn roots, aan zijn design, aan zijn typische avonturenlook en vooral aan zijn rijcapaciteiten. De auto werd tot het uiterste getest. En daar waar vele andere robuuste concurrenten het tijdens de beproevingen voor bekeken hielden, ging de Defender volgens Land Rover nog eens extra door: the Icon re-invented. Er zijn eveneens enkele Range Rovers en Discovery's te bewonderen op de stand in Paleis 6.

Aan de zijde van Jaguar staat de vernieuwde F-Type in de spotlights, die te herkennen is aan zijn hertekende lichtblokken, bumpers en grille. Verder worden de I-Pace, F-Pace, E-Pace, XF en XE opgevoerd, naast enkele spectaculaire racewagens: de I-Type 4 Formula E en de I-Pace eTrophy.(Belga)

