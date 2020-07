Een speciaal aangepaste Land Rover Discovery hielp de 500e operatie van de South Eastern Mountain Rescue Association in Ierland, en zet daarbij een 20-jarig partnerschap in de verf.

Nu de reisbeperkingen wegens het coronavirus in Ierland worden opgeheven, heeft Land Rover zijn rol bij de ondersteuning van de 500e operatie van de South Eastern Mountain Rescue Association (SEMRA) bekendgemaakt. Eerder dit jaar hielp een speciaal geprepareerde Land Rover Discovery het team al om gewonden te bereiken en te redden. Het SEMRA-team heeft de voorbije drie jaar meegedaan met 100 reddingsoperaties en zijn twee Land Rover-modellen zijn betrouwbare en uiterst veelzijdige leden van het team. De Discovery werd gekozen omwille van zijn combinatie van capaciteiten, comfort en ruimte, terwijl de premium-SUV dankzij zijn intuïtieve bedieningselementen is uitgegroeid tot een vertrouwenwekkende keuze voor het grote team van vrijwilligers.

SEMRA is de enige opsporings- en reddingsdienst voor mensen in moeilijkheden in de bergen van Zuidoost-Ierland, die van alle bergreddingsteams in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een van de grootste gebieden bestrijkt. De Discovery werd lichtjes aangepast voor zijn operationele taken en beschikt over een uitgebreide lijst van nood- en EHBO-kit, krachtige noodverlichting, een dakbox, bijkomende interieurverlichting en opbergnetten achterin. In alle andere opzichten is de Discovery een standaardmodel dat de uitgebreide capaciteiten van het productievoertuig duidelijk aantoont. Met de tweede en derde zetelrij neergeklapt, biedt de 2.406 liter grote laadruimte plaats voor een draagberrie, terwijl het intuïtieve Terrain Response-systeem het mogelijk maakt dat zelfs beginnende bestuurders het voertuig in alle omstandigheden kunnen optimaliseren. (Belga)

