Op het ogenblik dat Jaguar belooft dat het vanaf 2025 volledig elektrisch zal gaan, kondigt zusterbedrijf Land Rover aan dat de Defender voortaan ook leverbaar is met een 'klassieke' V8-motor op benzine.

Momenteel zijn de Defender 90 en de Defender 110 modellen beschikbaar met een tweeliter benzinemotor (300 pk), een drieliter benzinemotor (400 pk) of een drieliter diesel die 250 of 300 pk biedt. Verder bestaat er een plug-in hybride variant (P 400e) met 404 pk. In dat gamma komt een topversie in de vorm van de V8 compressormotor die ook in de rest van het JLR-gamma is te vinden.

De krachtpatser levert 525 pk waardoor een Defender 90 een topsnelheid haalt van 240 km/u en in amper 5,2 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. Deze nieuwe motorisatie wordt tevens aan een top-uitrusting gekoppeld, er komen speciale series en samen met de achtpitter duiken er bijkomende chassisinstellingen op die offroad rijden met deze (luxe-)terreinwagen optimaliseren.

Gezien het motorpotentieel is de setup van het onderstel ook aangepast zodat de relatief hoog gebouwde Defender ook met een iets dynamischer rijstijl om kan. De topversie wordt de Defender V8 Carpathian en die knoopt aan bij de Defender V8-traditie die al in de jaren zeventig van vorige eeuw startte. De nieuwe V8-versie is meteen bestelbaar en kost minstens € 120.100 euro voor de (korte) Defender 90. Voor de langere 110 betaal je € 123.800.

