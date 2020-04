De twee stijlvol gelijnde middenklasse SUV's van Land Rover, de Range Rover Evoque en de Discovery Sport, zijn voortaan beschikbaar met een plug-in hybride motorisatie. Deze motoren zijn cruciaal om een dergelijk model ook succesvol te maken.

Beide SUV's worden aangedreven door een 1,5-liter driecilinder Ingenium-benzinemotor (200 pk) in combinatie met een 109 pk sterke elektromotor. Beide motoren worden aan een achttrapsautomaat gekoppeld. Dankzij de elektrische aandrijving op de achteras blijven deze Evoque en Discovery Sport volwaardige vierwielaangedreven voertuigen.

De CO2-emissie blijft beperkt tot 32 g/km voor de Evoque en 36 g/km voor de Discovery Sport. De modellen bieden eveneens een 100 procent elektrisch rijbereik van respectievelijk 66 en 62 kilometer. Beide versies genieten een interessant fiscaal regime, wat een must is voor professionele kopers.

Om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden (minder dan 2 l/100 km volgens WLTP-normen) is het noodzakelijk om ze zo vaak als mogelijk op te laden. Een laadbeurt lukt al op 30 minuten om over 80 procent van de batterijcapaciteit te beschikken (na een volledige ontlading). Deze laadtijd lukt enkel wanneer de wagen wordt verbonden met een (openbare) laadterminal van 32 kW. Via een private wallbox die 7 kW levert, lukt het opladen op 1 uur 24 minuten.

De nieuwe Range Rover Evoque P300e PHEV kost 52.100 euro, voor de Discovery Sport P300e PHEV betaal je 50.650 euro (basisversies).(Belga)

Beide SUV's worden aangedreven door een 1,5-liter driecilinder Ingenium-benzinemotor (200 pk) in combinatie met een 109 pk sterke elektromotor. Beide motoren worden aan een achttrapsautomaat gekoppeld. Dankzij de elektrische aandrijving op de achteras blijven deze Evoque en Discovery Sport volwaardige vierwielaangedreven voertuigen. De CO2-emissie blijft beperkt tot 32 g/km voor de Evoque en 36 g/km voor de Discovery Sport. De modellen bieden eveneens een 100 procent elektrisch rijbereik van respectievelijk 66 en 62 kilometer. Beide versies genieten een interessant fiscaal regime, wat een must is voor professionele kopers.Om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden (minder dan 2 l/100 km volgens WLTP-normen) is het noodzakelijk om ze zo vaak als mogelijk op te laden. Een laadbeurt lukt al op 30 minuten om over 80 procent van de batterijcapaciteit te beschikken (na een volledige ontlading). Deze laadtijd lukt enkel wanneer de wagen wordt verbonden met een (openbare) laadterminal van 32 kW. Via een private wallbox die 7 kW levert, lukt het opladen op 1 uur 24 minuten. De nieuwe Range Rover Evoque P300e PHEV kost 52.100 euro, voor de Discovery Sport P300e PHEV betaal je 50.650 euro (basisversies).(Belga)