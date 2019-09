Na een carrière van 70 jaar heeft de iconische Land Rover Defender eindelijk een opvolger. De nieuwe terreinwagen is nog steeds geschikt voor het ruige merk, maar pakt tegelijk uit met de modernste technologie.

De nieuwe Land Rover Defender komt er in twee koetswerkversies: de 110 is een lange vijfdeurs en de 90 is een kortere driedeurs. Later komen daarop nog verschillende varianten voor specifieke opdrachten. Het design oogt zeer modern maar grijpt tegelijk terug naar het oermodel met uiterst hoekige en rechte vormen. De 90 is 4,58 meter lang, bijna 2 meter breed en hoog en weegt zo'n 2,1 ton.

De 110 kan dan weer 1.075 liter aan bagage slikken achter de tweede stoelenrij of 2.380 liter met de bank neergeklapt. Het design is niet alleen mooi, maar ook functioneel, wat bijvoorbeeld blijkt uit het positie van de schakelpook op het dashboard waardoor extra ruimte ontstaat voor een derde passagier voorin.

Onder het fraaie, stoere koetswerk van de Defender schuilen een onafhankelijke ophanging en moderne aandrijvingen van de Ingenium-familie: twee diesels - D200 (200 pk) en D240 (240 pk), een benzineversie P300 (300 pk) en de P400 Hybride die uit zijn zescilinder met twinscrollturbo en een elektrische supercharger op 48 volt 400 pk en 550 Nm puurt en in 6,1 seconden van 0 tot 100 km/u sprint. Volgend jaar komt daar nog een plug-in hybride versie (P400e) bij. Alle motorisaties zijn gekoppeld aan een ZF-achttrapsautomaat met twee eindverhoudingen.

Dat de Defender finaal de 21e eeuw is binnengetreden, blijkt ook uit de snufjes waarmee hij is uitgerust, zoals de ClearSight Ground View en ClearSight Rear View camera's die een beter zicht op het terrein onder en achter de auto leveren.(Belga)