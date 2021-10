Hoewel Land Rover een gloednieuwe Range Rover heeft ontwikkeld, zal de Britse constructeur in januari niet deelnemen aan het autosalon van Brussel. Een beslissing die ook geldt voor Jaguar, het zustermerk van de groep.

Het Autosalon van Brussel heeft begin 2022 plaats. Eerder hing de editie 2022 aan een zijden draadje omdat D'Ieteren twijfelde over een deelname met de verschillende merken uit zijn portfolio. Vervolgens bond organisator Febiac het lot van het salon 2022 aan de aanwezigheid van autogroep Stellantis (van onder andere Peugeot, Citroën, Opel en Fiat) die dan toch besliste present te tekenen, al zal het een veeleer bescheiden 'acte de présence' worden.

De onrust groeit vandaag vooral bij de kleinere, minder tot de verbeelding sprekende automerken. Zij genieten normaliter mee van het aanzuigeffect dat premiummerken genereren om zo veel volk naar de Heizelpaleizen te lokken. Wanneer die niet opdagen of - zoals BMW - een soort eigen salon organiseren op de bedrijfssite van de invoerder zijn misschien minder autoliefhebbers geneigd om naar Brussel af te zakken. Dat is dus vooral slecht nieuws voor de kleinere spelers die dan mogelijk veel minder rendement uit hun investering halen.

Bovendien zie je nu al dat premiumspelers naar alternatieven zoeken. Topmerken waren recent bijvoorbeeld massaal aanwezig op de Zoute Grand Prix in Knokke om hun nieuwste producten aan een zeer geïnteresseerd publiek te tonen. Het succes van dergelijke evenementen ondergraaft ook het voortbestaan van autosalons zoals we die tot nu toe hebben gekend.

Het Autosalon van Brussel heeft begin 2022 plaats. Eerder hing de editie 2022 aan een zijden draadje omdat D'Ieteren twijfelde over een deelname met de verschillende merken uit zijn portfolio. Vervolgens bond organisator Febiac het lot van het salon 2022 aan de aanwezigheid van autogroep Stellantis (van onder andere Peugeot, Citroën, Opel en Fiat) die dan toch besliste present te tekenen, al zal het een veeleer bescheiden 'acte de présence' worden. De onrust groeit vandaag vooral bij de kleinere, minder tot de verbeelding sprekende automerken. Zij genieten normaliter mee van het aanzuigeffect dat premiummerken genereren om zo veel volk naar de Heizelpaleizen te lokken. Wanneer die niet opdagen of - zoals BMW - een soort eigen salon organiseren op de bedrijfssite van de invoerder zijn misschien minder autoliefhebbers geneigd om naar Brussel af te zakken. Dat is dus vooral slecht nieuws voor de kleinere spelers die dan mogelijk veel minder rendement uit hun investering halen. Bovendien zie je nu al dat premiumspelers naar alternatieven zoeken. Topmerken waren recent bijvoorbeeld massaal aanwezig op de Zoute Grand Prix in Knokke om hun nieuwste producten aan een zeer geïnteresseerd publiek te tonen. Het succes van dergelijke evenementen ondergraaft ook het voortbestaan van autosalons zoals we die tot nu toe hebben gekend.