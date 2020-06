Land Rover heeft samengewerkt met Autohome om een daktent voor de nieuwe Defender 110 te ontwikkelen, die volgens het merk even robuust en veelzijdig is als de auto zelf.

Land Rover en de Italiaanse specialist Autohome sloegen de handen in elkaar om een daktent te ontwikkelen voor de nieuwe Defender 110. Dankzij het robuuste, gebruiksvriendelijke design kunnen klanten in alle comfort genieten van korte kampeeruitstapjes of lange expedities. De nieuwe Defender is de meest terreinvaardige en geconnecteerde Land Rover tot nog toe, met een korte wielbasis en minimale overhangen die een uitmuntende terreingeometrie verzekeren, terwijl software-updates 'over-the-air' klanten waar ook ter wereld laten genieten van de nieuwste functies.

Deze daktent is even robuust en capabel als de wagen waarvoor ze werd ontworpen, met een intuïtief design en hoogwaardige materialen die hun sporen hebben verdiend in de moeilijkste klimatologische omstandigheden. Een lichte, harde cover van glasvezel beschermt de tent wanneer ze niet wordt gebruikt en maakt het mogelijk om ze in enkele seconden op te zetten. De tent biedt slaapplaats voor twee volwassenen op een grote katoenen matras en is voorzien van kussens, led-interieurverlichting en een opbergnet. De daktent is gemakkelijk toegankelijk aan beide kanten van de wagen en is uitgerust met een uitschuifbare aluminium ladder die in de opbergtas in de tent kan worden opgeborgen, wanneer hij niet wordt gebruikt.

Tijdens het rijden wordt de tent vlak opgeborgen voor een degelijke stabiliteit en aerodynamische efficiëntie. Opgezet is ze 2,3 meter lang, 1,3 meter breed en 1,5 meter hoog. De daktent is verkrijgbaar bij Land Rover-concessiehouders of op de Autohome-website en heeft een aanbevolen verkoopprijs van 3.081,96 euro exclusief btw.(Belga)

