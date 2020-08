De Land Rover Discovery Sport kreeg vorig jaar nog een update en vandaag past de Britse constructeur vooral het motorgamma aan waardoor de wagen iets zuiniger wordt en de CO2-uitstoot daalt.

De Discovery Sport was reeds beschikbaar met een plug-in hybride versie (P 300e) die de gebruiker aan de stekker oplaadt en waarmee je ook zuiver elektrisch kan rijden over een beperkte afstand. Vandaag schuift Land Rover nieuwe Ingenium diesels onder de motorkap die een zogeheten mild hybride aandrijving hebben. Hier monteert men een kleine elektromotor die de verbrandingsmotor bijstaat bij het accelereren zodat het verbruik daalt. De E-motor puurt stroom uit een relatief kleine batterij (48 Volt) die wordt bijgeladen door de verbrandingsmotor of tijdens het uitbollen en het remmen. Met een 'mild hybrid' kan je niet zuiver elektrisch rijden over een langere afstand, maar je hoeft je evenmin te bekommeren over het opladen. Deze technologie is beschikbaar op de D165 (goed voor 163 pk) en de D200 (204 pk sterk). De minst krachtige versie verbruikt 6,3 l/100 km en haalt een CO2-emissie van 165 g/km. Deze versies met de mild hybride motorisatie worden ook steevast met vierwielaandrijving geleverd zodat de wagen ook over de terreineigenschappen beschikt die typisch is voor een Land Rover product. In één moeite voorziet de constructeur ook het nieuwe Pivi-infotainmentsysteem dat vooral extra connectiviteit biedt. (Belga)

De Discovery Sport was reeds beschikbaar met een plug-in hybride versie (P 300e) die de gebruiker aan de stekker oplaadt en waarmee je ook zuiver elektrisch kan rijden over een beperkte afstand. Vandaag schuift Land Rover nieuwe Ingenium diesels onder de motorkap die een zogeheten mild hybride aandrijving hebben. Hier monteert men een kleine elektromotor die de verbrandingsmotor bijstaat bij het accelereren zodat het verbruik daalt. De E-motor puurt stroom uit een relatief kleine batterij (48 Volt) die wordt bijgeladen door de verbrandingsmotor of tijdens het uitbollen en het remmen. Met een 'mild hybrid' kan je niet zuiver elektrisch rijden over een langere afstand, maar je hoeft je evenmin te bekommeren over het opladen. Deze technologie is beschikbaar op de D165 (goed voor 163 pk) en de D200 (204 pk sterk). De minst krachtige versie verbruikt 6,3 l/100 km en haalt een CO2-emissie van 165 g/km. Deze versies met de mild hybride motorisatie worden ook steevast met vierwielaandrijving geleverd zodat de wagen ook over de terreineigenschappen beschikt die typisch is voor een Land Rover product. In één moeite voorziet de constructeur ook het nieuwe Pivi-infotainmentsysteem dat vooral extra connectiviteit biedt. (Belga)