Land Rover breidt het aanbod van zijn Defender uit met de 'Hard Top' varianten, zeg maar de bestelwagenversies voor professioneel gebruik.

Land Rover gaat met de nieuwe bedrijfsversies van de Defender 90 en 110 de naam Hard Top terugbrengen in zijn 4x4-familie. Deze bestelwagenvariant verenigt sterke terreincapaciteiten met hedendaagse connectiviteitsoplossingen om professionals een unieke combinatie van laadruimte, functionaliteit en hoogstaand comfort te verzekeren, aldus Land Rover.

De naam 'Hard Top' dateert uit 1950, toen er een demonteerbare hard top werd gelanceerd om de inzittenden van de eerste Land Rovers extra veiligheid en bescherming tegen weersinvloeden te bieden. De nieuwe Defender Hard Top zet die filosofie voort en deelt zijn vaste metalen dak en silhouet met het iconische origineel. De Defender Hard Top neemt de sterke koetswerkstructuur en de nieuwste elektrische voertuigarchitectuur (EVA 2.0) over van de personenwagenversies en wordt door Land Rover Special Vehicle Operations ontwikkeld om een ongeëvenaarde duurzaamheid, functionaliteit en robuustheid te verzekeren.

Het indrukwekkende laadvermogen en het sleepvermogen tot 3.500 kilogram maken de nieuwe Defender tot de ultieme 4x4 voor bedrijven. Het moduleerbare interieur heeft geen tweede of derde zetelrij, maar kan dankzij de optionele klapstoel op de eerste zetelrij nog steeds drie personen vervoeren. De Hard Top-versies van de 90 en 110 hebben allebei recht op een onafhankelijke ophanging met schroefveren, terwijl de 110 ook kan beschikken over een geavanceerde elektronische luchtvering. Beide systemen bieden een uitmuntende terreingeometrie met een bodemvrijheid van 291 mm, terwijl de 110 Hard Top een oprij-, overschrijdings- en afrijhoek van respectievelijk 38, 28 en 40 graden heeft (in de Off-Road-stand).

De nieuwe Defender Hard Top-modellen beschikken ook over een compleet gamma geavanceerde rijhulpsystemen. Zo geeft het 3D-omgevingscamerasysteem de wagen volledig weer op het centrale aanraakscherm, zodat bestuurders veilig kunnen manoeuvreren in krappe ruimtes of de wagen in de buurt van voorwerpen kunnen plaatsen die klaar staan om in te laden. (Belga)

