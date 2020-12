De nieuwe Land Rover Defender gaat de ultieme off-road uitdaging aan door deel te nemen aan de volgende Dakar in 2021, de meest veeleisende rally ter wereld. De Defender zal niet voorkomen in het klassement, maar zal worden ingezet als ondersteuningsvoertuig en - just in case - ook worden gebruikt als reddingsvoertuig voor de raceteams die officieel zijn ingeschreven voor de rally die volgende keer zal plaatsvinden op de duinroutes van Saoedi-Arabië.

Het gaat om twee ondersteuningsvoertuigen (Defender 110 P400s) die het Bahrein Raid Xtreme (BRX) team gedurende de volledige raid van 7.646 kilometer zullen ondersteunen. De twee Defenders 110 zullen op deze manier ook veel ervaring kunnen opdoen, wat mogelijk nog kan leiden tot een deelname aan andere rally's. De Defenders zullen extreme omstandigheden moeten trotseren zoals woestijnduinen, modder, kameelgras en rotsen. Ze zorgen voor de cruciale bevoorrading van de bemanning en transporteren de uitrusting voor het team en de piloten. Het BRX-team zet twee grote namen in: de Fransman Sebastien Loeb, negenvoudig WRC-wereldkampioen, en tweevoudig Dakar-winnaar Nani Roma uit Spanje. Zij rijden met een buggy , voorzien van een V6-motor die 400 pk levert. De Defenders P400 zijn volkomen origineel en werden slechts uitgerust met het Explorer-pack dat de Expedition-dakdrager, een verhoogde luchtinlaat, wielkastbeschermers en een externe zijdrager omvat. Dankzij de dakladder is er een gemakkelijke toegang tot de apparatuur die op het dak is gemonteerd. Land Rover heeft overigens een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Dakar. In 1979 won het merk de eerste editie en ook in 1981 won het merk opnieuw. Deze rol als assistentiewagen is tevens een mooie commerciële publiciteitsstunt, ten minste als de twee terreinwagens het tempo kunnen bijhouden¿ (Belga)

Het gaat om twee ondersteuningsvoertuigen (Defender 110 P400s) die het Bahrein Raid Xtreme (BRX) team gedurende de volledige raid van 7.646 kilometer zullen ondersteunen. De twee Defenders 110 zullen op deze manier ook veel ervaring kunnen opdoen, wat mogelijk nog kan leiden tot een deelname aan andere rally's. De Defenders zullen extreme omstandigheden moeten trotseren zoals woestijnduinen, modder, kameelgras en rotsen. Ze zorgen voor de cruciale bevoorrading van de bemanning en transporteren de uitrusting voor het team en de piloten. Het BRX-team zet twee grote namen in: de Fransman Sebastien Loeb, negenvoudig WRC-wereldkampioen, en tweevoudig Dakar-winnaar Nani Roma uit Spanje. Zij rijden met een buggy , voorzien van een V6-motor die 400 pk levert. De Defenders P400 zijn volkomen origineel en werden slechts uitgerust met het Explorer-pack dat de Expedition-dakdrager, een verhoogde luchtinlaat, wielkastbeschermers en een externe zijdrager omvat. Dankzij de dakladder is er een gemakkelijke toegang tot de apparatuur die op het dak is gemonteerd. Land Rover heeft overigens een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Dakar. In 1979 won het merk de eerste editie en ook in 1981 won het merk opnieuw. Deze rol als assistentiewagen is tevens een mooie commerciële publiciteitsstunt, ten minste als de twee terreinwagens het tempo kunnen bijhouden¿ (Belga)