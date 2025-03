Land Cruiser gaat retro 

De First Edition van de nieuwe Toyota Land Cruiser 250 vormt een verleidelijk knipoogje naar het iconische model uit 1951.

Op de markt van terreinwagens is de Toyota Land Cruiser een van de grote klassiekers, naast offroad-iconen zoals de Land Rover Defender of de Mercedes G-Klasse. De jongste generatie pakt uit met nieuwe technologie zonder zijn roots te verloochenen. Dat geldt heel zeker voor de First Edition die met subtiele accenten verwijst naar de eerste generatie van deze terreinwagen die zijn plaats in de automobielgeschiedenis heeft verdiend.

Het opvallendst zijn de ronde koplampen en de zandkleurige lak in combinatie met het witte dak. Ook het interieur met de robuuste vormen van de displays en het – naar huidige normen – groot aantal knopjes voelt vintage aan. Dat retrogevoel wordt versterkt door de hoekige en strakke koetswerklijnen. Zij verwijzen weer naar het verleden van de Toyota Land Cruiser die al decennialang heer en meester is in de meest onherbergzame streken.

Polyvalente diesel

Daar voelt deze Japanse off-roader zich trouwens onveranderd in zijn sas en hij is voor die biotoop ontworpen. Dat merk je ook aan het concept van de Land Cruiser 250 die nog altijd een solide ladderchassis gebruikt, een permanente vierwielaandrijving en een 2,8 liter viercilinder dieselmotor die 204 pk en 500 Nm produceert. Ondanks dat beperkte vermogen schiet de Toyota vlot uit de startblokken en eens op snelheid kan je moeiteloos een stevig tempo aanhouden.

Met een korte en lange overbrenging op de achttrapsautomaat, vijf verschillende 4×4-rijmodi (Mud, Sand, Snow, Rock en Auto) en een elektromechanisch ontkoppelbare stabilisatorstang vooraan, raakt deze off-roader echt overal door. Noteer dat de Land Cruiser ook een ingetogen cruiser en een comfortabele reiswagen is, dankzij de voortreffelijk geluidsisolatie van het interieur.

Jammer genoeg hangt aan de Land Cruiser een indrukwekkend prijskaartje van minstens 77.020 euro. De beperkte First Edition die zelfs 98.900 euro kost, is al volledig uitverkocht. Liefhebbers kunnen de VX-L topversie met een gelijkaardige complete uitrusting – maar wel met strakkere rechte lichtblokken vooraan – als alternatief bestellen.