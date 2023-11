Lancia terug op Belgische markt

Het befaamde Italiaanse automerk maakt in 2024 zijn comeback op onze markt. Weliswaar bescheiden, maar de toekomstplannen zijn zeer ambitieus.

Lancia is een van de glorieuze Italiaanse merken met een rijk verleden dat nog altijd erg tot de verbeelding van de liefhebbers spreekt. Door de turbulente omwentelingen de voorbije jaren is het merk nog alleen op de thuismarkt present. En dan nog met slechts één model: de Ypsilon waarvan de laatste generatie al meer dan 10 jaar in de showrooms staat.

Maar daar komt nu verandering in met een herlancering van het merk en het gamma in 2024. Volgend jaar brengt de Stellantis Groep namelijk een nieuwe Ypsilon uit die verkrijgbaar zal zijn met een elektrische aandrijving plus met een klassieke verbrandingsmotor. Tegelijk wordt er werk gemaakt van een nieuw dealernetwerk dat in een eerste fase een tiental verkooppunten in ons land zal tellen.

Volledig elektrisch

Met de nieuwe Ypsilon wordt in de merkgeschiedenis een volgende pagina opengeslagen die niet onverwacht in het teken van de elektrificatie zal staan. Een eerste volledig elektrisch model komt er tegen 2026, waarna vanaf 2028 nog enkel EV’s verkocht zullen worden. Het Lancia-gamma moet gestaag weer aangroeien, want voortaan zal er elke twee jaar een nieuw model bijkomen. Hiermee is de grote comeback van Lancia finaal ingezet en moet het merk naar eigen zeggen ‘de belichaming van Italiaanse elegantie in het premium segment zijn.’ Klinkt allemaal veelbelovend.