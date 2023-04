Lancia geeft teken van leven

Lancia toont een eerste glimp van een elektrisch aangedreven conceptwagen, de Emozione Pu+Ra. Dit studiemodel zet de bakens uit voor het design van de volgende tien jaar.

De voorbije jaren heeft Lancia overleefd met de compacte Ypsilon. Dit kleine stadswagentje werd in ons land al jaren geleden uit de catalogi geschrapt, maar op Italiaanse bodem was het lange tijd de manier om het verfijnde en luxueuze merk te laten overleven.

De nieuwe conceptwagen is in november al in de vorm van een sculptuur getoond tijdens de Lancia Design Day. Het vormt de voorbode van een nieuw Lancia-tijdperk waarin design, duurzaamheid, technologie en elektrificatie centraal staan. Op 15 april zal de volledige conceptwagen worden onthuld.

Roots

De Emozione Pu+Ra krijgt een innovatief panoramisch dak dat zorgt voor een natuurlijke lichtinval in het interieur. Dit herinnert aan de basic geometrische vormen die kenmerkend zijn voor het Lancia-design. Een ander opvallend detail is de vorm van de achterlichten. Deze ronde units zijn een knipoog naar de Lancia Stratos, en de nieuwe belettering is dan weer geïnspireerd op de Italiaanse modewereld. Ook de horizontale lijnen op de achterruit zijn geïnspireerd op nog een ander legendarisch Lancia-model, de Beta HPE die het verschil maakte met de zwarte lamellen boven de achterruit.