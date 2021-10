Lancia brengt in 2026 een nieuwe elektrische Delta op de markt. Maar dit model kan nu al aan de stekker dankzij de GCK Lancia Delta Evo-E restomod die er niet alleen geweldig uitziet maar ook zeer ecologisch rijdt.

Elektrische restomods zijn de trend van het jaar. Hierbij worden vaak iconische modellen van een elektrische aandrijving voorzien zodat de charme van weleer mooi wordt verzoend met de technologie van de toekomst. Een prachtig voorbeeld is deze Lancia Delta Evo-E van het Franse bedrijf Green Corp Konnection, kortweg GCK.

De restomod maakt gebruik van een originele Delta Integrale. © GF

Originele basis

GCK voorzag een Delta van de eerste generatie van een batterijpakket met een capaciteit van 30 kWh en een 200 pk en 350 Nm sterke elektromotor, gekoppeld aan de originele handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarmee deze spurt 1.450 kg wegende Lancia in 6,6 seconden van 0 naar 100 km/u en raakt hij 200 km ver op één batterijlading.

GCK is van plan een beperkte reeks van 47 exemplaren op basis van bestaande Lancia Delta Integrales te produceren. Die wagens worden telkens volledig opgefrist en krijgen ook een upgrade van de ophanging en de remmen om een deugdelijk rijgedrag te verzekeren, plus wijzigingen aan het koetswerk om een originele look te krijgen en de stroomlijn te verbeteren.

Onder het koetswerk schuilt een 200 pk sterke elektromotor. © GF

Ook worden er ook 11 stuks van een Rallye-versie gemaakt naar het voorbeeld van de rallywagen die tussen 1987 en 1992 zes wereldtitels behaalde. Leuk detail: de eigenaar krijgt zijn auto van niemand minder dan Didier Auriol, de gewezen rallywereldkampioen die met de Lancia Delta Integrale koerste.

Over de prijs van de Lancia Delta Evo-E heeft GCK nog niets meegedeeld, maar vermoedelijk zal die vrij hoog uitvallen.

