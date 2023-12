Lamborghini Urus voor Italiaanse politie

De Italiaanse politie krijgt een exclusieve en razendsnelle crossover voor interventies en speciale opdrachten.

De Italiaanse sportwagenmerken leveren al langer exclusieve voertuigen aan de ordediensten. Zie het als een promotiestunt en wellicht ook een geste om wat goodwill te creëren bij de politie. Zo ook Lamborghini dat eerder al een Gallardo en een Huracàn in flikkenlivrei uitdoste en nu een Urus van zwaailichten en een Polizia-decoratie voorzag. Het gaat om de Performante-topversie, waarvan de 4,0 liter V8-biturbo liefst 666 pk produceert. Dat betekent een sprint van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden en een topsnelheid tot boven de 300 km/u. Daarmee is deze crossover zeker vinnig genoeg voor snelle interventies op de autosnelwegen en elders op het Italiaanse schiereiland.

Veelzijdig

Maar daarnaast kan de Urus van de Polizia ook humanitaire taken uitvoeren, zoals het transport van organen en plasma aangezien er een speciale koelbox in de koffer is voorzien. De Lamborghini wordt zo niet alleen een opzichtige en snelle, maar ook een veelzijdige politiewagen.

Onze politiediensten hebben een meer bescheiden wagenpark. Maar noteer dat in de jaren zeventig ook op onze wegen de Rijkswacht patrouilleerde met een Porsche 911.