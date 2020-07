Lamborghini biedt nu een open versie van de bijzonder exclusieve en verfijnde Sian FKP 37. Er zullen slechts 19 exemplaren van deze Roadster worden gebouwd en die zijn allemaal al verkocht.

Lamborghini heeft de officiële prijs van de Sian Roadster niet bekend gemaakt, maar naar verluidt zou het exclusieve model ongeveer 2,5 miljoen euro kosten. Of dat bedrag ook gerechtvaardigd is, moet ieder voor zich uitmaken, maar het is wel een bijzonder exclusieve hybride hypercar met een systeemvermogen van 818 pk. Zoals de naam al doet vermoeden, werd de wagen genoemd naar de voormalige Volkswagen nr. 1, Ferdinand Karl Piëch, die vorig jaar stierf. De strakke, agressieve lijnen van de Sian Roadster geven hem een opvallende look en deze vormtaal past bij de stevige 6,5 liter grote V12 motorisatie die 785 pk levert. Die wordt bijgestaan door een 34 pk sterke elektromotor die geïntegreerd is in de automatische zeventrapsautomaat. Deze elektromotor wordt gevoed door een supercondensator, zodat er geen tractiebatterij nodig is. De constructeur belooft forse prestaties, want de oefening van 0 tot 100 km/u lukt in amper 2,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 350 km/u. (Belga)

