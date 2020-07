Lamborghini brengt nu ook een dakloze versie uit van de supersnelle en exclusieve Sian FKP 37. Van deze Roadster worden slechts 19 stuks vervaardigd die nu reeds allemaal een eigenaar vonden.

Het officiële prijskaartje maakte Lamborghini niet bekend, maar reken er maar op dat de gelukkige en gefortuneerde eigenaars een slordige 2,5 miljoen euro zullen mogen neertellen voor hun Sian Roadster. Is dat waanzinnige bedrag gerechtvaardigd? Misschien wel, want dit is net als de eerder onthulde coupé een bijzonder exclusieve hybride hypercar met een systeemvermogen van 818 pk, die zoals de typebenaming verraadt naar de vorig jaar overleden voormalig topman van Volkswagen, Ferdinand Karl Piëch werd genoemd.

De scherpe, strakke en agressieve lijnen maken van de Sian Roadster een zeer opvallende verschijning. En natuurlijk levert deze hypercar meer dan alleen maar uiterlijk vertoon. Ook de aangewende technologie is bijzonder exclusief. Voor de aandrijving zorgt een 785 pk krachtige versie van de 6,5-liter V12, die de hulp krijgt van een 34 pk sterke elektromotor, die in de geautomatiseerde zevenversnellingsbak is geïntegreerd. De elektromotor werkt hier samen met een supergeleider, zodat er geen accupakket nodig is. Het systeemvermogen bedraagt 818 pk en dat levert uiteraard indrukwekkende prestaties op: de sprint van 0 tot 100 km/h lukt in amper 2,9 seconden en de topsnelheid loopt op tot 350 km/h.(Belga)

