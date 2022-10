Lamborghini levert VIP-shuttle in Bologna

Op de luchthaven van het Italiaanse Bologna wordt het VIP-vervoer voortaan verzorgd met een exclusieve Lamborghini Urus. Dat is geen toeval.

De fabriek van Lamborghini staat namelijk in Sant’Agata Bolognese, een stadje van de buurt Modena waar Ferrari is gevestigd en Bologna, waar de dichtstbijzijnde luchthaven ligt. Zo kon men daar een beroep doen op wagens van het exclusieve Italiaanse sportautomerk.

Er rijdt op de Marconi Airport al een gele Huracan Evo als ‘Follow Me Car’. Dat is de wagen met zwaailichten op het dak die de vliegtuigen moeten volgen op weg naar hun standplaats. Maar nu wordt die samenwerking uitgebreid met de levering van een Urus premium SUV. Die zal gebruikt worden om vips van en naar de terminals te vervoeren in het kader van het YouFirst-programma van de Marconi Airport.

De Lamborghini Airport Boutique in Bologna.

Airport Boutique

Ten slotte wordt ook de tentoonstellingsruimte van het merk in het luchthavengebouw omgevormd tot een exclusieve Lamborghini Airport Boutique met uiteraard een heuse sportwagen van het huis en de nodige merchandising die als souvenir of aandenken kan worden aangekocht. Het is misschien een reden voor autoliefhebbers om de volgende reis in de buurt van Bologna te plannen.