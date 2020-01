In navolging van de Huracan EVO introduceert Lamborghini de EVO RWD versie met achterwielaandrijving. De Huracan moet vooral de sportiefste klanten aanspreken.

Een jaar geleden onthulde Lamborghini de Huracan EVO, een diepgaande evolutie van de V10-aangedreven coupé die zijn vermogen verhoogde tot 640 pk en verschillende evoluties bracht op vlak van technologie en comfort. Begin 2020 lanceert het Italiaanse merk de EVO RWD-afgeleide, met achterwielaandrijving.

Deze Lamborghini is voor puristen, omdat hij een meer ervaren hand vergt, maar ook meer rijplezier biedt. Lamborghini beperkt het vermogen tot 610 pk, wat nog steeds 30 pk meer is dan bij de vorige achterwielaangedreven Huracan (LP580-2). Omdat hij amper 1.389 kg weegt, haalt hij een topsnelheid van 325 km/u. De Huracan EVO RWD geniet uiteraard ook van alle ontwikkelingen van de Huracan EVO. Het design werd eveneens aangepast zodat hij nog agressiever oogt. Dat merk je aan de erg hoge positionering van de uitlaten in de diffusor achteraan en ook de koplampen werden aangepast.

Deze Huracan krijgt een aangepaste tractiecontrole, wat met 610 pk op de achteras geen overbodige luxe is. Het interieur heeft recht op extra connectiviteit met een nieuw aanraakscherm in tablet-vorm waarop heel wat functies worden bediend, met inbegrip van de rijhulpmiddelen. Deze Huracan EVO RWD zal naar verwachting 195.000 euro kosten.(Belga)