Terwijl de hele auto-industrie worstelt met de naweeën van de CO2-schandalen en elektrische auto's de planeet moeten redden, doet het top sportwagensegment het uitstekend. Dat is bij Lamborghini niet ander, met dank aan de Huracán.

Het Lamborghini-gamma bestaat uit een V12-model (de Aventador), een SUV (waarvan het merk grote verwachtingen heeft) en er is ook een instapmodel met een V10-motor, de Huracán. Op amper vijf jaar tijd werden van deze Lamborghini Huracán precies 14.022 stuks gebouwd. Dat is precies even veel als het totale productieaantal van de vorige generatie Gallardo die tussen 2003 en 2013 te koop was. De Huracán met V10-motor debuteerde in 2014 als coupé en later volgden de Spyder en de achterwielaangedreven versies: de Performante (in 2017) en de Performante Spyder (in 2018). In 2019 zag de Huracán EVO-versie (coupé en Spyder) het levenslicht met een nieuwe generatie V10-motor dynamische rijhulpsystemen en aangepaste aerodynamica. Dankzij het succes van de Huracan en de komst van de Urus SUV draait het bedrijf op volle toeren, want Automobili Lamborghini heeft gedurende de eerste zes maanden van 2019 (van 1 januari tot en met 30 juni) 4.553 auto's heeft geleverd aan zijn klanten, een stijging van 96% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (Belga)