Lamborghini werkte samen met Sea Group om een exclusief jacht te bouwen dat is geïnspireerd op de Sián. Deze Tecnomar for Lamborghini 63 is trouwens te bestellen bij Lamborghini Brussels.

In de wereld van superrijken pakt men niet alleen graag uit met supercars maar hoort een exclusief jacht eveneens bij de favoriete speeltuigen. Dus besloot Lamborghini ook te water te gaan om zijn doelpubliek te bedienen. De sportwagenconstructeur sloeg daarvoor de handen in elkaar met de Italiaanse jachtbouwer Sea Group om een uitzonderlijk vaartuig te ontwikkelen met een design dat duidelijk gelinkt is aan het gamma van Lamborghini. Dat leidde tot de Tecnomar for Lamborghini 63, waarbij het getal refereert naar de romplengte van 63 voet (ca. 19,2 m).

Het jacht is geïnspireerd op de Sian © GF

Sinds februari 2021 is Lamborghini Brussels, dat de Italiaanse sportwagens in ons land verdeelt, ook Authorized Partner van Tecnomar voor de Lamborghini 63 wat betekent dat de Brusselse dealer dit exclusief jacht mag verkopen. "We hebben het geluk dat we één van de grootste Europese Lamborghini-dealers zijn", stelt David Favest, General Manager van Lamborghini Brussels. "Voor onze klanten met interesse voor de Tecnomar hebben we geïnvesteerd in een configurator en een waarheidsgetrouw schaalmodel van het jacht van 1,5 meter. "

De Tecnomar is voorzien van twee MAN V12-motoren die elk 2.000 pk leveren, waarmee dit jacht 63 knopen haalt en het snelste vaartuig uit de vloot van de constructeur is. Door de aangepaste materiaalkeuze (o.a. koolstofvezel) kon het gewicht beperkt blijven tot 24 ton. Zowel qua uiterlijk als in het interieur maakt het jacht de link met het Lamborghini-universum erg duidelijk.

Zo lijkt de stuurhut van het jacht sterk op de cockpit van de auto's, met bijvoorbeeld startknoppen voor de motoren in dezelfde stijl. Verder kan elke klant zijn jacht aan zijn eigen smaak aanpassen, met de kleuren die hij wenst en alle comfort dat nodig acht. Over het prijskaartje van de Tecnomar for Lamborghini 63 werd niet gepiept, maar dat zal wellicht oplopen tot de prijs van enkele Lambo's op vier wielen.

