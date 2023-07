Lamborghini Diablo krijgt tweede leven

Het Italiaanse bedrijf Eccentrica ontwikkelde een zogenaamde restomod van een icoon uit jaren 1990: de Lamborghini Diablo.

Restomods zijn gewaardeerd tegenwoordig. Zo’n wagen is een herwerkte versie van een meestal populair ouder model dat gebruik maakt van moderne technologie om het comfort en de prestaties te verbeteren, liefst zonder al te veel aan authenticiteit in te boeten.

Bijzonder leuk is de Eccentrica Diablo, die door het gelijknamige bedrijf werd ontwikkeld op basis van de iconische en monsterlijke Lamborghini uit de jaren 1990. Een eerste verrassing: er is geen elektrische aandrijving voorzien zoals tegenwoordig vaak gebeurt in de tijdsgeest, maar de originele 5,7 liter V12 bleef behouden. Die krachtbron werd wel grondig aangepast en produceert zo’n 550 pk.

Slechts 19 exemplaren

Als basis wordt een originele Diablo als donorwagen gebruikt die dan na een versteviging van het chassis wordt voorzien van een nieuw composiet koetswerk, nieuwe lichtblokken die vooraan nog altijd wegklappen, een digitaal dashboard en hoogwaardige alcantara interieurbekleding.

Eccentrica verzekert de exclusiviteit door slechts 19 exemplaren te produceren. Die kosten ieder een goede 1,2 miljoen euro, exclusief de donorwagen. Kortom, ook deze Diablo is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat was te verwachten.