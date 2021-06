Precies een jaar geleden opende Lamborghini Brussels de deuren van de vernieuwde site in Drogenbos. Door corona was er weinig animo rond dit event. De eerste verjaardag is een kans om met een uitzonderlijke expositie (Mitica Mostra) de opening te vieren.

Op de tentoonstelling zijn de meest legendarische Lamborghini-modellen te zien met de tot de verbeelding sprekende atmosferische V12-motor. Liefhebbers van het genre kunnen er de Lamborghini 350 GT bekijken, naast de Miura, de Countach en uit een recenter verleden ook de Diabolo, de Murcielago en de Aventador. Voor de gelegenheid is een terras gebouwd om bezoekers in veilige én aangename omstandigheden te ontvangen.

Lamborghini doet het als nichemerk lang niet slecht bij ons want gedurende de (moeilijke) voorbije 12 maanden werden in deze vestiging ruim 70 nieuwe Lamborghini's geleverd. Minstens even belangrijk is het atelier waar zowel aan klassieke als aan recente exemplaren wordt gesleuteld. Sinds de opening zijn er 450 werkplaatsbezoeken geregistreerd.

Zeer opmerkelijk is de volledige restauratie van een LM002, de terreinwagen die in de late jaren tachtig werd gebouwd en initieel is ontwikkeld voor een aanbesteding van het Amerikaanse leger. Als legervoertuig haalde hij het niet, maar de LM 002 kwam wel op de markt, en werd - noblesse oblige - aangedreven door de hoogtoerige V12-motor die ook in de Countach zat.

Dit model was uniek in zijn genre en de spirituele voorloper van tal van hedendaagse sportieve SUV's. De Mitica Mostra in Brussel is nog 3 juli gratis te bezoeken. Er wordt wel gevraagd om vooraf te registreren via de website van Lamborghini Brussel zodat het bezoek covid-proof kan plaatsvinden.

