Lamborghini stelt een nieuwe digitale sportwagen voor, die weldra in het computerspel Gran Turismo Sport (Playstation 4) bestuurd kan worden.

Net als de meeste supercars in Gran Turismo Sport, ziet ook deze Lambo V12 Vision Concept er uiterst spectaculair uit en heeft hij ook uiterst knappe technologie aan boord. Tja, virtueel is eigenlijk alles mogelijk en moet helemaal niet op het kostenplaatje gelet worden. Enkel het concept moet kloppen en design moet zeer attractief zijn.

Dat geldt ook voor deze Lambo V12 Vision Concept die een aandrijflijn heeft die verwant is met de Sian FKP37 en dus een hybride 6,5 liter V12 met een systeemvermogen van 819 pk onder het koetswerk heeft zitten. Het gewicht van deze eenzitter met een centrale cockpit, die overdekt is door een canopy zoals in een straaljager, bedraagt eveneens 819 kilogram, wat deze virtuele supercar een uitstekende pk-gewichtsverhouding van 1:1 oplevert. Uiteraard zit deze bolide ook boordevol innovatieve technische snufjes zoals een holografische projectie van de boordgegevens. Het klinkt allemaal heel exclusief en duur, maar het goede nieuws is natuurlijk dat iedereen deze Lambo V12 Vision Concept vanaf het voorjaar van 2020 gratis kan downloaden en ermee naar hartenlust mag gaan scheuren op zijn spelconsole. (Belga)