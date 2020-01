Lafitte Supercars ontwikkelde een exclusieve terreinbuggy met een vermogen van 720 pk en een prijskaartje van 465.000 dollar. Er komt ook een elektrische versie voor wie liever de groene toer opgaat.

Er zijn nog merken die er volledig voor gaan en zich weinig aantrekken van de zuinigheid en efficiëntie van hun modellen. Dat lijkt zo het geval met de Amerikaanse constructeur Lafitte Supercars die zopas de X-Road onthulde. Dit is een uiterst potente, stoere en exclusieve terreinbuggy. Hij is 4,29 meter lang en 2,14 meter breed, weegt een kleine 1,3 ton en is geschoeid met immense terreinbanden. De Lafitte X-Road heeft dan ook vooral offroad-ambities.

Voor de aandrijving werd gekozen voor een Amerikaanse klassieker: de V8 6,2 liter Chevrolet die naargelang de versie tussen 470 en 720 pk produceert. Dat immense vermogen wordt via een sequentiële vijfbak of een zestrapsautomaat op de achterwielen gebracht.

Lafitte Supercars voorziet meteen ook een elektrische variant die dan wordt aangedreven door een elektromotor van 460 pk en zijn energie haalt uit een batterijpakket van 60 kWh. Hiermee loopt het gewicht wel op tot 1.630 kilogram en stijgt ook de prijs tot 545.000 dollar.(Belga)

