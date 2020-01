Lada staat vandaag nog steeds in de schaduw van de generalistische constructeurs en toch beleefde het merk een beloftevol 2019 onder impuls van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie en vooral dankzij de recente Vesta.

In december 2019 liep de 400.000ste Lada Vesta - na 4 jaar productie -van de LADA Izhevsk-productielijn. Bovendien is dit goed verkochte model sinds afgelopen november verkrijgbaar met een 1.6-benzinemotor van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie in combinatie met een automatische CVT-versnellingsbak, waardoor het één van de meest betaalbare auto's met automatische versnellingsbak is in dit segment.

Momenteel lopen er dagelijks 500 Vesta's van de montageband. De Vesta is ook de meest geëxporteerde Lada, vooral in België, waar enkele specialisten nog steeds zorgen voor de verkoop en het onderhoud van dit resoluut moderne Lada. De Vesta is verkrijgbaar in berline, break en break SW. In Rusland is er zelfs een sportieve versie met een 145 pk sterke 1800 cc motor die hem bijna 200 km/u snel maakt.

De Vesta is bij ons vooral een 'origineel' alternatief, voor wie niet 'zoals iedereen' wil rijden zonder dat dit een fortuin kost.(Belga)