Vlak voor Kerstmis rolde de laatste elektrisch aangedreven Golf VII van de montageband in de vermaarde "Gläserne Manufaktur" van Volkswagen in het Duitse Dresden. Hij ruimt plaats voor de ID.3, de nieuwste generatie 100% elektrische Volkswagen.

De e-Golf VII werd in 2014 gelanceerd en de productie gebeurde in Wolfsburg tot de zomer van 2020. In 2017 startte VW in de 'glazen productiesite' van Dresden een tweede productielijn op voor de eGolf om aan de vraag te kunnen voldoen.

De constructeur uit Wolfsburg assembleerde in totaal 145.561 exemplaren in de twee Duitse productiesites, waarvan 50.401 stuks in Dresden. De goede verkoopresultaten maken van de e-Golf tot één van de meest populaire elektrische auto's in Europa die het vooral in Noorwegen en Duitsland bijzonder goed heeft gedaan. Voor de automobilisten van morgen wordt deze eGolf ongetwijfeld een collectors item want hij zal nog jaren circuleren op de groeiende markt van tweedehands elektrische voertuigen.

De fabriek in Dresden is op technologisch vlak het vlaggenschip van VW want er werden al diverse emblematische modellen van de VW-groep geassembleerd waaronder de VW Phaeton, de Bentley Flying Spur en, sinds 2017, de e-Golf. De fabriek wordt voortaan de elektrische showcase die de strategie van de Groep illustreert. Zo zullen er ID-modellen worden gebouwd, al worden deze EV's ook in andere productiesites gebouwd.(Belga)

De e-Golf VII werd in 2014 gelanceerd en de productie gebeurde in Wolfsburg tot de zomer van 2020. In 2017 startte VW in de 'glazen productiesite' van Dresden een tweede productielijn op voor de eGolf om aan de vraag te kunnen voldoen. De constructeur uit Wolfsburg assembleerde in totaal 145.561 exemplaren in de twee Duitse productiesites, waarvan 50.401 stuks in Dresden. De goede verkoopresultaten maken van de e-Golf tot één van de meest populaire elektrische auto's in Europa die het vooral in Noorwegen en Duitsland bijzonder goed heeft gedaan. Voor de automobilisten van morgen wordt deze eGolf ongetwijfeld een collectors item want hij zal nog jaren circuleren op de groeiende markt van tweedehands elektrische voertuigen. De fabriek in Dresden is op technologisch vlak het vlaggenschip van VW want er werden al diverse emblematische modellen van de VW-groep geassembleerd waaronder de VW Phaeton, de Bentley Flying Spur en, sinds 2017, de e-Golf. De fabriek wordt voortaan de elektrische showcase die de strategie van de Groep illustreert. Zo zullen er ID-modellen worden gebouwd, al worden deze EV's ook in andere productiesites gebouwd.(Belga)