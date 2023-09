Laadpunten en deelfietsen: parkeerbedrijf wordt aanbieder van ‘mobility services’

Parkeerbedrijven behoren tot de actiefste aanvragers van subsidies voor investeringen in laadinfrastructuur.

Qua parkeerplaatsen is Interparking de nummer één van België: 41.000 plaatsen, waarvan 16.000 op en rond de luchthaven van Zaventem. Begin september stond de teller bij Interparking België op 777 laadpunten, maar dat cijfer is intussen al achterhaald. ‘Voor het einde van dit jaar willen we er nog duizend extra installeren’, zegt Head of EV Charging Tom Vandeweghe. ‘Tegen eind 2025 moet 12,5 procent van ons parkeeraanbod met laadpunten zijn uitgerust.’

Niet minder voluntaristisch klinkt Philippe Vranckx, ceo van Indigo Park Belgium, dat op basis van het aantal parkings eveneens aanspraak maakt op de status van nummer één. ‘We behoren tot de early adopters’, zegt hij. ‘Drie jaar geleden hadden we al minstens één paal op elk van onze 120 parkings. Intussen zitten we aan 1000 laadpunten en we hopen dat tegen eind 2024 te verdubbelen. Ons vlaggenschip wordt de parking van het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate in Antwerpen. 200 van de 1000 plaatsen krijgen een laadpunt, in een tweede fase zelfs 400. Zelfvoorzienend, want alle energie komt van eigen zonnepanelen. Indigo is aan het vervellen van een parkeerbedrijf tot een aanbieder van mobility services, waar je bijvoorbeeld ook deelfietsen vindt.’

Het Vlaamse actieplan Clean Power for Transport garandeert stevige subsidies voor investeringen in laadinfrastructuur. Parkeerbedrijven behoren tot de actiefste aanvragers. Het gaat hard, maar er zijn bottlenecks. Netbeheerders (Fluvius in Vlaanderen en Sibelga in Brussel) moeten eerst het nodige vermogen binnenbrengen. ‘Helaas kunnen ze het aantal dossiers nauwelijks bolwerken’, zegt Vandeweghe. ‘Ook bij de bekabelaars is het alle hens aan dek. Van giganten zoals Fabricom-Equans tot familiebedrijven, ze komen overal handen tekort. Het installeren van de palen is op zich nog het minste werk. Vier bouten in de grond, aansluiten en configureren, dat is zo gefikst.’

Brandveiligheid

Aansluiten gebeurt meestal door een charging point operator (cpo) zoals Allego, Blue Corner of Equans, die vervolgens de exploitatie voor zijn rekening neemt. Interparking echter beheert zijn palen zelf, naar het voorbeeld van Colruyt, dat via dochterbedrijf DATS 24 een eigen net uitbaat. ‘Wij werken wel met cpo’s’, zegt Indigobaas Vranckx. ‘Voorlopig toch, want de markt is volop in beweging. Momenteel is het een kluwen van eigenaars, cpo’s en aanbieders van laadpassen. Dat wordt straks allemaal veel transparanter, wellicht al volgend jaar.’ In parkings staan alleen traagladers van 22,5 kW. Superchargers, met vermogens van 150 kW en meer, zijn om brandveiligheidsredenen verboden in gesloten gebouwen. ‘Een Belgische regel’, preciseert Vranckx. ‘In Frankrijk mogen snelladers wel ondergronds.’

Opvallend zijn de regionale verschillen. ‘Vlaanderen heeft een plan én subsidies’, zegt Vandeweghe. ‘Brussel legt wel streefcijfers op maar geeft nauwelijks subsidies. In Wallonië is er helemaal niks, geen quota en geen geld.’ Dat betekent niet dat parkeerbedrijven Wallonië links laten liggen. ‘Precies door het tekort loont het er te investeren’, zegt Vandeweghe. ‘Ons station met achttien laadpunten in Namen en de twee stations met telkens acht punten in Luik presteren erg goed. Het is niet dat er geen vraag is.’