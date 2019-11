Volgens een team Amerikaanse ingenieurs kunnen eigenaars van elektrische voertuigen binnenkort in een klassiek tankstation hun auto op amper 10 minuten opladen.

Autoconstructeurs zijn er zich van bewust dat snelle laadinfrastructuur cruciaal zal zijn om de elektrische auto op grote schaal succesvol te maken. Precies daarom zijn ingenieurs ingenieurs gestaag bezig om op dit vlak vooruitgang te boeken en dat gebeurt ook aan de technische school van de Pennsylvania State University (USA). De technici realiseerden er zopas een doorbraak: "We zijn erin geslaagd om een elektrisch voertuig op tien minuten op te laden, goed voor een autonomie van 300 tot 450 km", stelt Chao-Yang Wang, hoogleraar en directeur van het centrum voor elektrochemische aandrijving in Pennsylvania. Meer nog, de wetenschapper schat dat met deze technologie 2.500 laadcycli kan realiseren, wat neerkomt op een half miljoen kilometers. De sleutel ligt bij een "warm" oplaadproces zodat elke cel van het batterijpakket een hogere densiteit realiseert. "Momenteel is het not done om de batterijtemperatuur boven 60° Celsius te laten komen omdat dit brandgevaarlijk zou zijn en de levensduur van de batterij danig verkort. Dankzij een efficiënt koelsysteem wordt dit probleem opgelost zodat de technologie inzetbaar en betrouwbaar wordt", besluit professor Wang. (Belga)