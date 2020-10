KTM voorziet zijn sportwagen nu definitief van een dak. Maak kennis met de X-Bow GTX.

KTM is eigenlijk een motorfietsenfabrikant en daarom werd de eerste vierwieler ook een spartaanse roadster, die de bestuurder een even intens rijgevoel moest bezorgen als op een motorfiets. De extreme X-Bow maakte op alle vlak indruk en mag zowel op de openbare weg als op circuits rijden.

Nu 14 jaar later begint de Oostenrijkse constructeur aan nieuw hoofdstuk met de X-Bow GTX die standaard van een dak is voorzien. Toch blijft ook deze KTM een eigenzinnige bolide, want het dakpaneel scharniert naar voor om de toegang tot het interieur te verzekeren. Het chassis is nog steeds een koolstofvezel monocoque die samen met raceautofabrikant Dallara werd ontwikkeld.

Op vlak van aandrijving is er eveneens nieuws te melden, want voortaan wordt beroep gedaan op de vijfcilinder 2.5 TFSI van Audi, die hier is opgevoerd tot 530 pk. Die kracht wordt naar de achterwielen geleid via een elektrisch gestuurde sequentiële transmissie. De GTX zet 1.048 kilogram op de weegschaal, wat een gewichts-pk-verhouding van net geen 2 kg/pk, en dus uiterst vinnige prestaties oplevert. Exacte prestatiecijfers maakte KTM trouwens niet bekend. Wel de prijs, die 230.000 euro bedraagt en de exclusiviteit van de X-Bow GTX onderstreept.(Belga)

