KTM lanceert 790 Adventure

KTM is een constructeur die zijn reputatie opbouwde in de motorcross, enduro en rallyraid. Maar daarnaast heeft het Oostenrijkse merk ook oog voor de rijders die hun motor dagelijks op de weg gebruiken. Voor hen ontwikkelde KTM de nieuwe 790 Adventure en Adventure R, twee machines die wel eens de nieuwe referenties op markt van trails met een middelgrote cilinderinhoud zouden kunnen worden, afgaande op hun prestaties en hun offroad capaciteiten. En dan is er nog de geweldige look, die opvalt door zijn eenvoud en zijn link met de racerij.

De 790 Adventure is een echte kilometervreter, terwijl de 790 Adventure R zich vooral richt op rijders die een moeilijker terrein opzoeken. Maar zowel zand, modder als rotsen vormen geen probleem dankzij de ophanging met een grotere veerweg. Beide fietsen worden aangedreven door dezelfde LC8C 799 cm3 tweecilinder, die vorig jaar zijn debuut beleefde in de sportieve roadster 790 Duke. Dit blok biedt heel wat koppel in de lage toeren, wat goed uitkomt voor een trail. Het rijbereik bedraagt 450 km dankzij de tank met een inhoud van 20 liter. Het dashboard met een TFT kleurenscherm geeft het geheel een fraai hightech accent. De nieuwe KTM 790 Adventure en Adventure R kan u in januari op het Motorsalon in Brussel bewonderen.(Belga)