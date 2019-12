De Dream Cars tentoonstelling is andermaal een onderdeel van Brussels Motor Show die plaatsvindt van 9 tot 19 januari 2020. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn op de Dream Cars tentoonstelling in Paleis 1enkel droomwagens te zien waaronder enkele bijzonder exotische modellen.

Dream Cars toont 40 stands waar de meest exclusieve auto's ter wereld staan. U ziet er uiteraard de klassiekers zoals Porsche, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce of Bentley, maar er zijn ook exotische merken die bij het grote publiek veel minder bekend zijn. Dit jaar staat er bijvoorbeeld de Genty Akylone onder de spots, dat een radicale sportwagen van Genty Automobile, uit Saint Yorre nabij Vichy. Met een vermogen van ruim 1000 pk in combinatie met lichtgewicht technologie is dit een echte krachtpatser. Genty wil er slechts 25 exemplaren van bouwen.

Er is ook de Cocorico, de Belgische auto van Fred Krugger, die op de Heizel debuteert. Deze auto, geïnspireerd op het streamline-design uit de jaren '30 puurt 750 pk uit de 12-cilinder Bentley-motor en is uniek in de wereld. Ook vliegende auto zijn realiteit, u ziet immers een echt exemplaar op de PAL-V-stand. Deze Liberty haalt tot 180 km/u in de lucht en kan op een maximale hoogte van 3.500 meter vliegen. Deze droom heeft ook een forse prijs: 299.000 euro, voor de basisversie.

Tot slot presenteert Vanderhall, een atypische Amerikaanse constructeur, een recreatief voertuig dat het midden houdt tussen een auto en een motorfiets. Hij wordt aangedreven door een verbrandingsmotor maar binnenkort komt Vanderhall tevens met een 100% elektrische versie. Wie DreamCars wil bezoeken, betaalt 7 euro bovenop het normale toegangsticket voor het Autosalon (10-15 euro).(Belga)