De Krugger FD, het rijdend kunstwerk van Luikenaar Frédéric Bertrand, is zonder discussie de meest exclusieve wagen ter wereld. Kan ook moeilijk anders, want er bestaat welgeteld één exemplaar van. 100 procent Belgisch, 100 procent uniek.

Droom je over een beter leven, dan moet je op het Autosalon naar Paleis 1 voor de Dream Cars. De Lamborghini Huracan EVO Spyder, de Bentley Continental Flying Spur, de Ferrari F8 Tributo en de Bugatti Chiron Sport: allemaal heel mooi en heel duur, maar ze verbleken in het bijzijn van de volledig Belgische Krugger FB.

Frédéric Bertrand, alias Krugger, is een nobele onbekende in België maar een ster in de VS. Hij heeft er naam gemaakt met zijn custom made motorfietsen voor een reeks Hollywood-sterren. Toen hij enkele jaren geleden de vraag kreeg van twee excentrieke Luikse ondernemers - textielmagnaat André Dupont en medeoprichter van Mithra Pharmaceuticals François Fornieri - om voor hen een droomwagen te bouwen, aanvaardde hij op één voorwaarde: volledige artistieke vrijheid.

Bertrand sloot zich ongeveer 10.000 werkuren op in zijn atelier in Luik. Het resultaat: een oogverblindend, eigenzinnig, retrofuturistisch kunstwerk. De wagen is niet enkel maatwerk, maar ook handwerk. Er kwam niet één stuk plastic aan te pas. Nog opmerkelijker is dat Bertrand vooraf geen computerontwerp maakte. Hij baseerde zich louter op enkele schetsen. Voor de vloeiende lijnen in het koetswerk liet hij zich inspireren door de Streamline-stijl uit de jaren '30. De charmante kleur, oud blauw, is gekozen uit een palet van 150 soorten blauw.

Onder de motorkap van de bolide zit een Bentley 12-cilindermotor. François Fornieri had als groot Ferrari-liefhebber wellicht anders gewild, maar hij liet zich overtuigen door de Luikse ontwerper: "Ferrari bestond nog niet in de jaren '30, Bentley had toen al een goede reputatie opgebouwd." Leuk weetje: de 'F' in de naam Krugger FD verwijst naar Fornieri, de 'D' naar André Dupont. De prijs van de droomwagen? Daar hebben we het raden naar. Laten we het houden op: onbetaalbaar.

