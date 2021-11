Kopenhagen ziet de taxibranche als een belangrijke motor van de groene transitie en wil tegen 2030 alle taxi's emissievrij. Daarom nam taxidienst DRIVR al een 100-tal Toyota Mirai's op waterstof in gebruik.

Hoewel emissievrij rijden vaak wordt geassocieerd met voertuigen op batterijen, kan hetzelfde resultaat worden bereikt met een brandstofcelauto die op waterstof functioneert en enkel water uitstoot. Het voordeel van die waterstofauto's is dat ze in de regel een groter rijbereik hebben en sneller kunnen tanken dan wagens op batterijen. De kostprijs ligt daarentegen eveneens zeer hoog, want de Toyota Mirai die in Kopenhagen als taxi zal worden gebruikt kost een stevige 64.470 euro.

De taxidienst DRIVR nam de eerste Mirai's in ontvangst. © GF

Toekomstgericht investeren

De Deense regering wil dat nieuwe taxi's vanaf 2025 geen CO 2 of luchtvervuiling meer veroorzaken en dat alle rijdende taxi's in 2030 emissievrij zijn. Daarom heeft de taxidienst DRIVR al meer dan 100 waterstoftaxi's in gebruik genomen in Kopenhagen. Zo ondersteunen ze het streven naar een groenere taxibranche en willen ze zich nu al voorbereiden op de nieuwe reglementering die binnen enkele jaren van kracht wordt.

De Toyota Mirai was één de eerste in serie geproduceerde waterstofauto's en is intussen aan zijn tweede generatie toe. Dit model is ook op de Belgische markt verkrijgbaar. Het is een valabel groen alternatief voor de elektrische auto op batterijen, op voorwaarde dat het netwerk van tankstations de volgende jaren verder wordt uitgebreid, want nu zijn die nog zeer schaars in ons land.

