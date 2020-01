Tweeënhalve maand na de aankondiging van autobouwer Tesla dat hij een fabriek wil bouwen in Duitsland, is de koopovereenkomst ondertekend tussen het bedrijf en de deelstaat Brandenburg. Dat melden de lokale autoriteiten. Minister-president van Brandenburg Dietmar Woidke (SPD) sprak van een belangrijke stap voor het project, al is er ook nog veel werk aan de winkel, zei hij. Tesla wil op de site in Grünheide vanaf juli 2021 tot 500.000 elektrische wagens per jaar bouwen, waaronder het SUV-model Y en het Model 3.

Over de bouw van de site was eerder deze maand wat opschudding ontstaan, omdat ze in een bebost gebied komt te liggen. Volgens criticasters zou de ontbossing een bedreiging kunnen vormen voor de lokale fauna en de bevoorrading van drinkwater. Tesla-baas Elon Musk van zijn kant zei dat het niet gaat om natuurlijk beboste zone en dat de fabriek slechts "een klein deel" zal innemen. Het gaat om een gebied van ongeveer 300 hectare. Het bosagentschap van Brandenburg had de prijs voor het gebied in eerste instantie op 41 miljoen euro geschat. Het uiteindelijke aankoopbedrag is nog niet bekend, aangezien ook nog een tweede schatting volgt van een onafhankelijke instantie. Eerder deze week werden nog met succes zeven bommen uit de Tweede Wereldoorlog geneutraliseerd op het terrein. De autoriteiten sluiten niet uit dat er nog meer springtuigen gevonden zullen worden.(Belga)

