Om de 20e verjaardag van de eerste Pagani, de Zonda die in 1999 op het Autosalon van Genève werd voorgesteld, te vieren, organiseert de constructeur een originele rally in kader van het Festival of Speed in Goodwood.

De officiële Britse verdeler van Pagani had het leuke idee om een record aantal Zonda's en Huayra's in Goodwood te verzamelen om de 20e verjaardag van de lancering van de eerste Pagani te vieren. De zeldzame eigenaars reageerden positief op dit initiatief en zakken deze week vanuit alle uithoeken van de planeet - Nieuw-Zeeland, VS, Hong-Kong - af voor een gezamenlijke rit naar Londen. Het doel is een konvooi van 30 Pagani's, waarvan 20 Zonda's (één voor elk jaar), te vormen met een geschatte waarde van ongeveer 115 miljoen euro. Dat zal donderdag 4 juli in Londen vertrekken met als bestemming het Festival of Speed in Goodwood. Uiteraard zal ook de stichter van het merk, Horacio Pagani, van de partij zijn en zelfs het konvooi aanvoeren. In Goodwood kan het publiek vijf iconische Zonda's bewonderen: het allereerste exemplaar uit 1999, een Zonda F 2005, een Zonda Cinque 2009, een Zonda Tricolore 2010 en een Zonda Roadster 2018, waarvan maar drie stuks gebouwd werden. Tenslotte zal nog een Zonda R, die recent werd gerestaureerd met het "Pagani Rinascimento" programma, tweemaal per dag in actie komen op het parcours in Goodwood. (Belga)