Koning auto blijft ook in 2019 op de troon zitten

Al hebben we nog geen definitieve bezoekersaantallen, het staat nu al vast dat de Brussels Motor Show 2019 hét publieksevent van het jaar wordt, ondanks sneeuw, vrieskou en lange files richting de Heizel. De organisatoren zien hierin de bevestiging dat de auto populair blijft bij de man en vrouw in de straat... Koning auto blijft op zijn troon.

Vergroening van autopark is noodzakelijk

In de aanloop naar de Brussels Motor Show stelde Febiac-topman Luc Bontemps in een exclusief interview bij Knack dat 'de vergroening van het autopark noodzakelijk is om de CO 2 -doelstelling van 95 g/km te halen die de Europese Commissie heeft vastgelegd.'

Hij pleitte verder voor een coherent en geconcerteerd beleid op het vlak van mobiliteit en fiscaliteit en riep zowel de politiek als de producenten en consumenten op om samen een bijdrage te leveren in de richting van zero-emissie. 'Ons land heeft nood aan een mentaliteitswijziging op alle niveaus met betrekking tot onze mobiliteit. Als sector zijn wij bereid nieuwe paden te betreden, co-mobiliteit is daar een van.'

#We Are Mobility kende niet de verhoopte belangstelling

Van 19 tot 21 januari organiseerde Febiac in paleis 10 de tentoonstelling #We Are Mobility die aandacht besteedde aan de bestaande en nieuwe vormen van mobiliteit. 'Consumenten en producenten hebben alle baat bij een open en eerlijk debat over de mobiliteit van morgen. Het colloquium op maandag was zeer interessant en werd druk bijgewoond,' aldus de Febiac-topman. Dat de tentoonstelling niet de verhoopte belangstelling van de bezoekers heeft gekregen, heeft volgens Luc Bontemps ermee te maken dat het event maar vier dagen duurde en dat de bezoekers een omweg moesten maken. 'Dat is een verbeterpunt dat wij als organisator ter harte zullen nemen, volgend jaar moet de tentoonstelling een meer centrale plaats krijgen. Terzelfdertijd moeten we accepteren dat de bezoekers in de eerste plaats naar het autosalon komen om er kennis te maken met de nieuwe modellen en nieuwe technologieën. De exposanten doen hun uiterste best om de bezoekers zo goed mogelijk te informeren, de stands zijn zeer didactisch opgevat.'

Bezoekers zijn zoekende

'Het is belangrijk dat wij als autosector de bevolking blijven sensibiliseren en voorbereiden op de mobiliteit van morgen. Dat die er komt, daar bestaat geen twijfel over. Hoe die er zal uitzien en hoeveel tijd de transitie naar elektromobiliteit en autonoom rijden in beslag zal nemen, daar lopen de meningen over uiteen. Vandaag blijven vele vragen onbeantwoord. Van de exposanten hebben we te horen gekregen dat zij werden overstelpt met zeer gerichte vragen. De bezoekers zijn zoekende, zoveel is zeker.'

Politiek aan zet

'Het ontbreken van een langetermijnvisie op mobiliteit en van een coherent beleid op het vlak van autofiscaliteit heeft de mensen aan het twijfelen gezet. Ze weten niet (meer) wat te kiezen. Pleit hun profiel voor de aanschaf van een diesel, dan nog twijfelen ze of ze hiermee de juiste keuze maken. Worden diesels straks nog hoger belast en worden het dieselverbod en de lage emissiezones verder uitgebreid? Wie kan het zeggen? Zolang de overheid geen duidelijkheid schept over haar visie en plannen zullen de onzekerheid en twijfel bij de consument blijven bestaan en blijft de echte doorbraak van rijden op stroom uit. Vandaar nogmaals een dringende oproep aan de politieke overheden in dit land om snel werk te maken van een vooruitziend, samenhangend en stimulerend mobiliteitsbeleid. Binnenkort zal Febiac, in naam van haar leden, een memorandum overhandigen aan alle partijen. Daarin pleiten wij onder andere om de busbanen te laten gebruiken door de lichte bedrijfsvoertuigen. Nu verliezen die vaak veel tijd in de files en time is money.'

Verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen zit in de lift

In de onpare jaren focust de Brussels Motor Show op de sector van de lichte bedrijfsvoertuigen. Een rondvraag bij de automerken leert dat de verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen nog altijd in de lift zit en dat de B2B-business floreert. Voor sommige merken maakt de verkoop van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 30 procent van hun omzet uit.

Dat de periode van het autosalon dit jaar met één week werd verlaat, is niet bij alle exposanten in goede aarde gevallen. Tijdens een evaluatievergadering op vrijdag jl. hebben enkele merken hierover hun ongenoegen uitgedrukt. Zij zien hierin de oorzaak van de tegenvallende verkoopresultaten tot dan. Luc Bontemps: 'We hebben uiteraard notie genomen van die opmerking en het saloncomité zal pro en contra onderzoeken. De huidige datum biedt voordelen op het logistieke en communicatieve vlak maar gaat die ten koste van de commerciële resultaten, acht ik niet uitgesloten dat we in 2020 terugkeren naar de tweede week van januari. Alles hangt af van de uitkomst van de finale evaluatie. Die kan ten vroegste in februari gebeuren, als alle gegevens bekend zijn.'

Verhuis naar het Groot Hertogdom Luxemburg

Als vanavond de Brussels Motor Show zijn deuren sluit, wordt een aantal nieuwe modellen meteen op transport gezet richting Luxemburg. Daar heeft nog tot 4 februari het Festival de l'Auto plaats, niet in een grote expositiehal maar in de showroom van de grote merkdealers. Het Groot Hertogdom is te klein en telt te weinig inwoners om een groot autosalon te kunnen organiseren, vandaar de formule van een opendeurweek. Een concept dat zijn deugdelijkheid heeft bewezen.