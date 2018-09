Knus op de achterbank bij Rolls-Royce

Bent u een filmster, een invloedrijke CEO of misschien een lottowinnaar die van zijn rust en kalmte wil genieten als hij zich met de wagen verplaatst? Dan zal u zeker de 'Privacy Suite' van Rolls-Royce weten te appreciëren. Dit is een transformatie van de Phantom met verlengde wielbasis waarbij het achterste gedeelte van het interieur door middel van een ruitje is afgescheiden van de bestuurderspost. Hiervoor werd elektro-chromatisch glas gebruikt dat door een druk op een knop volledig ondoorzichtig wordt. Contact met de bestuurder blijft nog op elk moment mogelijk via een intercomsysteem.

De 'Privacy Suite'-behandeling levert verder nog een extreme geluidsisolatie op waarmee de inzittenden volledig van het lawaai van de hen omringende wereld zijn afgesloten. Handig om onderweg een dutje te doen of in alle rust te werken. Anderzijds kan je er ook volop genieten van je favoriete muziek of films zonder de chauffeur te storen dankzij het high-end multimediasysteem. Kortom, de 'Privacy Suite' biedt het summum van comfort en verwennerij op vier wielen.(Belga)