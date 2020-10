De Britse constructeur RBW EV Classic Cars heeft een beperkt aantal exemplaren van zijn RBW EV Roadster gelanceerd.

Liefhebbers zullen meteen de MGB Roadster herkennen die als inspiratiebron voor dit model heeft gediend. De RBW EV Roadster gebruikt immers de basis van het MG-model uit de jaren 60, maar werd danig aangepast met het oog op de elektromotor en de batterijen. De ontwikkeling nam 3 jaar in beslag. RBW werkte samen met Continental Engineering Services (CES) en Zytek Automotive, die onder meer de technologie voor de Formule E leveren.

De elektromotor zit achteraan en de lithium-ion batterij (Hyperdrive Innovation) heeft een plek onder de motorkap. Door de uitstekende gewichtsverdeling werd de ombouw naar EV een stuk eenvoudiger. De motor ontwikkelt 70 kW en de auto haalt een topsnelheid van 130 km/u en heeft een rijbereik tot 260 km. Dit systeem en de overige RBW-architectuur kan men ook in andere modellen integreren zoals Austin Healey, Jaguar E-Type, Mini, enz.

Elke auto kan worden gebouwd volgens de specificaties en eisen van de klant. Het enige probleem is dat deze handgemaakte modellen in een beperkte oplage van 30 exemplaren worden verkocht en ongeveer 100.000 pond kosten.(Belga)

