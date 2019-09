Nu zowel de productie van de klassieke VW Kever in Zuid-Amerika als die van de veel recentere New Beetle zijn gestaakt, lijkt het liedje uit voor deze legendarische VW. De Duitse firma eClassics transformeert de klassieke aandrijving naar een elektrische aandrijflijn en die zal ook eerstdaags op de IAA in Frankfurt te zien zijn.

Hoewel de ombouw van de klassieke Kever door eClassics uit Renningen (nabij Stuttgart) zal worden uitgevoerd, gebeurde de ontwikkeling samen met VW. De Volkswagen Group Components afdeling levert de elektromotor die ook in de e-Up wordt gebruikt, de transmissie met één vaste overbrenging wordt in het Duitse Kassel gebouwd en de batterij komt uit Brunswick. Die laatste bestaat uit 14 modules met een capaciteit van 2,6 kWh.

De batterijunit wordt onderaan gemonteerd en biedt een totale capaciteit van 36,8 kWh. De elektromotor levert 60 kW of 82 pk en dat is een stuk krachtiger dan de krachtigste 1.6 boxermotor die ooit in de VW Kever 1303 S werd gebruikt. Daarom worden ook de remmen en het onderstel aangepast om het extra aandrijfpotentieel en het bijkomende (batterij) gewicht te verteren. De e-Kever zet ook potige acceleraties neer (0 tot 80 km/u) in minder dan 8 seconden en de topsnelheid wordt begrensd bij 150 km/u. Met één batterijlading zou de klassieker ongeveer 200 km ver komen en volgens de ingenieurs zou het elektrische systeem perfect compatibel zijn met snelladers.

Deze ombouwkit zou overigens ook bruikbaar zijn in andere klassieke modellen. Momenteel werkt men aan een oefening op basis van de Porsche 356 en de VW T1 bus die qua basisarchitectuur erg vergelijkbaar zijn met die van de VW Kever. Over prijzen en eventuele marktintroductie is nog geen informatie bekend.(Belga)