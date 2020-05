Mini-dealers hebben zopas beslist dat de klanten (105) van de exclusieve John Cooper Works GP-versie thuis geleverd zullen krijgen. Het is de eerste keer dat de constructeur een dergelijke service aanbiedt.

Deze uitzonderlijke Mini werd in de herfst van 2017 aangekondigd en de liefhebbers van het eerste uur konden hun auto meteen reserveren. In die zin is het geduld van deze klanten al even op de proef gesteld. Voor Mini Belux is het een première, maar gezien de recente Covid-19 ontwikkelingen is het eveneens een oefening waarvan de invoerder iets wil leren voor de toekomst. Thuisleveringen zijn in tal van andere sectoren al lang geen uitzondering meer en het schept mogelijkheden op vlak van comfort en gezondheid. Ook de Mini GP van Youtube-ster 'POG' werd al op deze manier aan huis geleverd in een grote houten krat. BMW heeft de voorbije maanden eveneens geëxperimenteerd met het 'contactvrij' thuisleveren van auto's en motorfietsen gedurende de verplichte sluitingsperiode van de garagebedrijven. Deze service wordt door klanten bijzonder gewaardeerd en ook voor de garagebedrijven is het een manier om de dienstverlening zelfs in bijzonder moeilijke tijden te garanderen. (Belga)

