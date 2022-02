Een Californisch staatsagentschap heeft klacht ingediend tegen Tesla wegens rassendiscriminatie in de fabriek van de autobouwer in Fremont in de Amerikaanse staat. De fabrikant van elektrische auto's wordt beschuldigd van "rassensegregatie" op de werkplek.

DFEH is het agentschap dat de rechten van burgers in Californië beschermt. Directeur Kevin Fish zegt honderden klachten van werknemers te hebben binnengekregen. "Zwarte werknemers krijgen te maken met raciale beledigingen en discriminatie op het vlak van taken, regels, loon en promotie, wat een vijandige werkomgeving creëert", aldus Fish. DFEH heeft uittreksels uit de klacht naar een Californische rechtbank gestuurd.

Tesla had eerder woensdag al gecommuniceerd over de aanklacht, nog voor die bevestigd werd. Het bedrijf van Elon Musk zegt zich krachtig te verzetten tegen elke vorm van discriminatie en intimidatie. Een team dat zich bezighoudt met de relaties tussen werknemers, zal zich over de klachten buigen.

Het onderzoek naar de gang van zaken binnen de fabriek in Fremont duurde drie jaar. Zwarte of Afro-Amerikaanse werknemers kregen elke dag raciale beledigingen naar het hoofd geslingerd, niet alleen van andere collega's, maar ook van leidinggevende en managers. Het beruchte N-word, voor "nigger" ("negro"), viel vaak, en de zones in de fabriek waar veel Afro-Amerikanen werkten, werden "porch monkey station" genoemd, letterlijk "de zone van de apen die niks doen".

