Kink in de kabel bij Audi Vorst?

Er komen onheilspellende berichten uit de Belgische fabriek van Audi in Vorst. Er is onzekerheid of er naast de Q8 e-tron een tweede (compacter) model naar Brussel komt.

De onrust bij de Belgische assemblagefabriek komt er nadat de verkoop van elektrische voertuigen op Europese bodem de voorbije maanden danig is teruggelopen. In verschillende landen zijn de aankooppremies voor consumenten die een EV aanschaffen, stopgezet omdat in een aantal landen het vooropgestelde budget was opgebruikt.

De voorbije weken was er al ongerustheid in een van de voornaamste Duitse sites (Zwickau) waar modellen van VW ID en de Audi Q4 e-Tron worden geassembleerd. Ook daar wordt het op de parking met afgewerkte voertuigen alsmaar drukker nu de verkoop van die elektrisch aangedreven modellen op Europese schaal sputtert. In Duitsland zijn al drastische beslissingen genomen zoals het ontslag van enkele honderden medewerkers en bijkomende besparingen door het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Testproductie

Met dat in het achterhoofd lijkt de kans dat er – op korte termijn – een bijkomende productielijn voor de Q4 e-tron zal worden opgestart in Vorst gering. Vorst was een tweede model beloofd, naast de grote en dure Q8 e-tron. Inmiddels is de nieuwe productielijn quasi operationeel en er zal ook een eerste beperkte serie modellen worden gebouwd om te testen of alles naar behoren functioneert. In tussentijd kunnen de werknemers enkel hopen dat de verkoop van die modellen aantrekt.

Feit is dat de consument meer op goedkopere modellen zit te wachten. Daar hangt vanaf begin volgend jaar ook een premie aan, maar om daarvoor in aanmerking te komen is zelfs de Q4 e-Tron veel te duur. Om de (moderne en hoogtechnologische) site van Vorst op langere termijn te laten overleven, is de komst van een budgetvriendelijker model wenselijk. Vraag is of dat voor de constructeur ook rendabel is in ons land omdat de loonkost een stuk hoger ligt dan in Oost-Europa.