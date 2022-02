Renault geeft een eerste glimp van een nieuwe conceptwagen vrij en die belooft interessante technologische oplossingen.

Het studiemodel werd ontwikkeld onder leiding van Gilles Vidal, de directeur design Renault. Het past in de doelstelling van de Franse autobouwer om tegen 2030 nog uitsluitend elektrisch aangedreven voertuigen te bouwen. Precies daar wordt het interessant, want Renault geeft aan dat deze conceptwagen wordt aangedreven door een waterstofmotor zodat hij in het 'koolstofarme traject' van de constructeur past.

Een waterstofmotor impliceert echter een verbrandingsmotor die in het beste geval op groene waterstof draait. Dat staat een beetje haaks op het voornemen om tegen 2030 enkel nog elektrische voertuigen te bouwen. Dat zou wel kunnen, wanneer Renault een brandstofcel zou gebruiken. Die brandstofcel zou waterstof omzetten in stroom om een elektrische motor te voeden. Maar Renault heeft het over een waterstofmotor en bewandelt daarmee een ander pad.

Bestelwagens

Deze technologie zou mogelijk een oplossing kunnen bieden om de CO2-emissie van bestelwagens te drukken want elektroaandrijving bij utilitaire voertuigen levert tot nader order teleurstellende resultaten. Bestelwagens hebben immers een slechte aerodynamica, worden zwaar beladen en moeten vaak nog een aanhangwagen slepen. Bovendien is het laadvermogen beperkt omwille van de zware batterij.

Kortom, een waterstofmotor zou voor de bestelwagenmarkt een werkbaar alternatief met een redelijke autonomie bieden. Of dit concept de voorbode uitmaakt van een dergelijke technologie zal de toekomst ons leren. Eerder waren er ook al andere constructeurs die een (benzine)motor op waterstof lieten draaien, maar de tests werden stopgezet omdat de systemen weinig efficiënt bleken. Mogelijk kan groen geproduceerde waterstof tot nieuwe inzichten leiden.

