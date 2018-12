Kia wordt emotioneel

Dit nieuwe R.E.A.D. rijhulpsysteem past zich voortdurend aan de emoties van de bestuurder aan en is de eerste technologie ter wereld die werd ontwikkeld op basis van de gezamenlijke research tussen Kia en de groep Affective Computing van het Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Dit systeem kan de interieurruimte van een voertuig personaliseren door de emotionele toestand van de bestuurder in real-time te analyseren dankzij een herkenningstechnologie van biosignalen gebaseerd op artificiële intelligentie, zodat een 'aangenamere' sfeer aan boord gecreëerd kan worden.

Albert Biermann, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Kia Motors, verklaarde hierover: "In de toekomst zal de auto een plek worden waar men meer dingen doet dan alleen maar rijden. Je zal er onder meer ook werken en daarvoor moeten we de beste omstandigheden creëren. R.E.A.D. verzekert hiervoor een permanente niet-verbale communicatie tussen de bestuurders en de voertuigen over de 'emoties', zodat het interieur in real-time afgestemd kan worden op het gevoel en het humeur van de bestuurders."(Belga)