Kia voegt nog een SUV toe aan het gamma, al gaat het deze keer om een verhoogde versie van de bestaande Ceed de flink wat koetswerkaanpassingen onderging.

De Kia Ceed kennen we als een hatchback binnen het C-segment, zeg maar het Golf-formaat. De Koreaanse constructeur heeft op dit ogenblik al drie versies in het gamma met de gewone vijfdeurs, de break en de sportiever georiënteerde Proceed. De nieuweling luistert naar de naam XCeed en profileert zich als SUV, maar is een stuk compacter en vooral lager dan de Sportage, het neefje van de Hyundai Tucson.

De nieuweling neemt de vormtaal over van de overige modellen binnen het Ceed-gamma maar het koetswerk is nagenoeg helemaal anders, want er zijn nauwelijks elementen die 1 op 1 uitwisselbaar zijn. Binnenin liggen de zaken anders, want het interieur toont weldegelijk veel gelijkenis met de overige Ceeds. Kia voorziet overigens enkel een optisch SUV-gevoel, want alle versies worden uitgerust met voorwielaandrijving.

De instapversie wordt de 1.0 T GDI met 120, verder is er de 1.4 T GDi met 140 pk die tegen meerprijs aan een gerobotiseerde versnellingsbak wordt gekoppeld. Een dieselmotor wordt (voorlopig) niet voorzien, maar Kia belooft op korte termijn wel een plug-in hybride versie. Dat is overigens niet zo verwonderlijk, want de Koreaanse constructeur biedt deze technologie al aan op grotere modellen. De eerste versies van de XCeed zouden nog in de herfst van dit jaar bij de dealer staan.(Belga)