'Kia Promise' breidt de voertuiggaranties van het automerk wereldwijd uit met nog een maand extra ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

De Kia Promise is ontworpen om Kia-klanten te ondersteunen die in hun bewegingen beperkt kunnen zijn door de COVID-19-pandemie. Het programma dekt 142 landen en alle voertuigen met originele Kia-garanties die vervallen tussen 1 februari en 31 mei 2020. De Kia Promise breidt de garantie van alle in aanmerking komende voertuigen uit tot 30 juni 2020. Kia Motors gelooft dat wereldwijd meer dan 500.000 klanten kunnen profiteren van de garantieverlenging van de Kia Promise.

Aangezien veel landen en bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen om de COVID-19-pandemie tegen te gaan, wil de Kia Promise klanten helpen die in die periode mogelijk geen werkplaats kunnen bezoeken. Het programma helpt ook klanten die hun wagen niet, of moeilijk, kunnen binnenbrengen voor een normaal onderhoud tijdens de nationale lockdown, zelfs na de aangekondigde versoepeling van de geldende restricties. Hun garantie blijft geldig, zelfs wanneer het voorgeschreven onderhoud werd uitgesteld en mits het in acht nemen van voorgeschreven regelmatige controles door de bestuurder. Meer informatie over de Kia Promise vindt u in het COVID-19-gedeelte van www.kia.be. (Belga)

De Kia Promise is ontworpen om Kia-klanten te ondersteunen die in hun bewegingen beperkt kunnen zijn door de COVID-19-pandemie. Het programma dekt 142 landen en alle voertuigen met originele Kia-garanties die vervallen tussen 1 februari en 31 mei 2020. De Kia Promise breidt de garantie van alle in aanmerking komende voertuigen uit tot 30 juni 2020. Kia Motors gelooft dat wereldwijd meer dan 500.000 klanten kunnen profiteren van de garantieverlenging van de Kia Promise.Aangezien veel landen en bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen om de COVID-19-pandemie tegen te gaan, wil de Kia Promise klanten helpen die in die periode mogelijk geen werkplaats kunnen bezoeken. Het programma helpt ook klanten die hun wagen niet, of moeilijk, kunnen binnenbrengen voor een normaal onderhoud tijdens de nationale lockdown, zelfs na de aangekondigde versoepeling van de geldende restricties. Hun garantie blijft geldig, zelfs wanneer het voorgeschreven onderhoud werd uitgesteld en mits het in acht nemen van voorgeschreven regelmatige controles door de bestuurder. Meer informatie over de Kia Promise vindt u in het COVID-19-gedeelte van www.kia.be. (Belga)