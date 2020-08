Kia heeft zopas de nieuwe Sorento plug-in hybrid onthuld, een versie van deze D-segment SUV die bijzonder lage emissiewaarden belooft.

De nieuwe Sorento plug-in hybrid is - na de Sorento hybrid - het tweede model binnen het nieuwe Sorento-gamma met een (deels) elektrische aandrijving. Deze nieuwe versie combineert een krachtige turbobenzinemotor met een grotere batterij en een krachtiger elektromotor. Zo kan de bestuurder bij korte ritten zuiver elektrisch rijden, zonder emissie. De plug-in hybrid optimaliseert ook ruimte en veelzijdigheid, dankzij het innovatieve platform van de vierde generatie Sorento. Dat werd vanaf de eerste pennentrek ontworpen om elektrische aandrijfsystemen te gebruiken. Dankzij het nieuwe platform en het brede koetswerk behoudt de plug-in hybrid zijn riante binnenruimte, hij is beschikbaar met 5 of 7 zitplaatsen en biedt bovendien een ruime koffer. Deze plug-in hybride SUV wordt aangedreven door een 1,6-liter T-GDi (turbo met directe benzine-injectie) 4-cilindermotor, die 180 pk en 265 Nm koppel levert. Deze motor wordt gecombineerd met een 66,9 kW sterke elektromotor die 304 Nm aan koppel levert en zijn stroom puurt uit een lithium-ion-polymeer batterij van 13,8 kWh. De elektrische autonomie en de CO2-uitstoot wachten momenteel op hun homologatie en zullen officieel worden aangekondigd, vlak voor de wagen op de markt zal komen. De Sorento komt verder met vierwielaandrijving en beschikt over een zestrapsautomaat. De plug-in hybrid zal begin 2021 in een aantal Europese landen worden gelanceerd. Ook dit model kan rekenen op de Kia-garantie van 7 jaar of 150.000-kilometer. (Belga)

